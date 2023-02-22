Тен Хаг — об Алексе Фергюсоне: «Манчестер Юнайтед» — это его клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от встречи с бывшим наставником «красных дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной».
«Это была грандиозная встреча. Мне всегда нравится общаться с людьми, которые обладают большими знаниями, имеют огромный опыт. Он хочет поделиться этим, он хочет помочь, поддержать. Вы чувствуете, что «Манчестер Юнайтед» — это его клуб, он чувствует себя таким преданным и хочет видеть, что у нас всё хорошо. Это была отличная встреча, и я с нетерпением жду следующего вечера с ним», — приводит слова тен Хага официальный сайт манкунианцев.
Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится завтра, 23 февраля, начало — в 23:00 мск.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
- 22 февраля 2023
-
18:38
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:28
-
17:22
-
17:21
-
17:15
-
17:12
-
16:56
-
16:54
-
16:50
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
16:32
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:20
-
16:10
-
16:04
-
16:00