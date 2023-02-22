Тен Хаг — об Алексе Фергюсоне: «Манчестер Юнайтед» — это его клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от встречи с бывшим наставником «красных дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной».

«Это была грандиозная встреча. Мне всегда нравится общаться с людьми, которые обладают большими знаниями, имеют огромный опыт. Он хочет поделиться этим, он хочет помочь, поддержать. Вы чувствуете, что «Манчестер Юнайтед» — это его клуб, он чувствует себя таким преданным и хочет видеть, что у нас всё хорошо. Это была отличная встреча, и я с нетерпением жду следующего вечера с ним», — приводит слова тен Хага официальный сайт манкунианцев.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится завтра, 23 февраля, начало — в 23:00 мск.

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