«Наша судьба уже предопределена». Гвардиола — о шансах «Манчестер Сити» на победу в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы своей команды на победу в Лиге чемпионов текущего сезона, заявив, что судьба «горожан» уже предопределена.

«Люди говорят, что «Манчестер Сити» должен побеждать в Лиге чемпионов из-за громкого имени команды или чего-то в этом роде, но у меня есть ощущение, что выиграть этот турнир довольно сложно. И с каждым сезоном всё сложнее. Мы хотим сделать всё возможное и выйти в четвертьфинал, но то, что произойдёт, то произойдёт. В конце концов наша судьба уже предопределена. Иногда мы были близки, иногда нет. Что бы я ни делал в прошлом и что бы я ни сделал в будущем, я потерплю неудачу. Этого никогда не бывает достаточно», — приводит слова Гвардиолы The Sun.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет уже сегодня, 22 февраля. Игра с «РБ Лейпциг» начнётся в 23:00 мск.

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