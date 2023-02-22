Артём Ребров вспомнил о самом холодном матче в своей карьере

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве.

«Самый холодный матч в карьере? Конечно, в Томске, чемпионский сезон-2016/2017. Так же, как и сегодня, перед игрой ходили разговоры, что она может не состояться. По прогнозу обещали минус 16 и ниже. Надо отдать должное томским агрономам: поле было великолепного качества.

В итоге официально было заявлено минус 12, но ощущение было, как будто все минус 20. Хорошо помню, что перед игрой сходил в душ, намочил ноги и затем попросил массажистов растереть их самой тёплой мазью. Думаете грело? Неа! Стоило сесть в автобус после игры, как ноги начали гореть огнём. И так продолжалось ещё два дня. Сейчас задумался: а как Массимо на бровке был в пиджаке в тот холодный, победный для нас томский день?» — написал Ребров в своём телеграм-канале.