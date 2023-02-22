Первый замер температуры перед матчем «Локомотив» — «Спартак» показал минус 11 градусов

Российский спортивный журналист Тимур Журавель заявил, что перед матчем 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» делегаты совершили замер температуры, который показал минус 11 градусов.
«Первый замер — минус 11 градусов», — сказал Журавель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Первая встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск. Ответная игра между командами состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».
В случае необходимости инспектор матча вправе потребовать проведение температурных замеров окружающего воздуха на стадионе за 3 часа, 2 часа и 1 час до начала матча. Если температура окружающего воздуха ниже -15°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие в матче и незамедлительно проинформировать ДОПС, судью о получении или неполучении такого согласия.
- 22 февраля 2023
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