«Мы должны показать лучшую игру в сезоне». Тен Хаг — о матче «Ман Юнайтед» — «Барселона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи с «Барселоной» в 1/16 финала Лиги Европы, а также высказался о финале Кубка лиги с «Ньюкаслом».
«У нас есть возможность выиграть Кубок лиги в воскресенье, но в первую очередь всегда нужно фокусироваться на следующей игре, на матче Лиги Европы. Мы должны плавно переходить от игры к игре, но особенно важно сохранять свой же настрой и каждый день проявлять желание показать лучшую версию самих себя.
Когда тебе противостоят такие большие команды, как «Барселона», ты должен играть изо всех сил, иначе у тебя нет шансов. Итак, мы хотим пройти дальше, выйти в следующий раунд, и мы должны показать лучшую игру в этом сезоне. Мы верим в это, с нетерпением ждём матча, и это придаёт нам много энергии», — приводит слова тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».
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- 22 февраля 2023
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