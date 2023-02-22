Нагельсман оштрафован на € 50 тыс. за критику судей после матча «Баварии» с «Боруссией» М

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман был оштрафован на € 50 тыс. за критику в адрес арбитров матча 21-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:3). Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).
«Тренер был наказан за неспортивное поведение по отношению к судейской бригаде Тобиаса Вальца после матча с «Боруссией» Мёнхенгладбах в прошлую субботу. Так как он принёс свои извинения в тот же вечер, а также проявил проницательность и принял решение контрольно-дисциплинарной комиссии, комиссия воздержалась от решения о дисквалификации», — гласит официальное заявление DFB.
Напомним, Нагельсман был крайне разочарован удалением защитника «Баварии» Дайо Юпамекано и пытался проникнуть в судейскую комнату, оскорбляя при этом арбитров. Позже тренер объяснил своё поведение и принёс извинения.
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