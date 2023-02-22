Агент Арбузова: примерно за час подписали новый контракт

Алексей Сафонов, агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, прокомментировал заключение нового соглашения между московским клубом и своим клиентом.

«Это уже второй его контракт с клубом, ранее Ярослав играл в молодёжке, теперь подтянулся к основной команде. Проблем в переговорах с клубом не было, поговорили с Мовсесьяном и примерно за час подписали контракт. Команда вчера прилетела со сборов – Ярослав готовится к возобновлению сезона.

Дебют зависит от тренера, Ярослав полностью готов. Впереди матчи на Кубок и чемпионат, поэтому в команде возможна ротация. Будет много зависеть от его тренировок. Учитывая серьёзное отношение Арбузова к футболу и креативные качества Ярослава на поле — он мне чем-то напоминает Дзагоева, — то дебют нельзя исключать уже в самое ближайшее время», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».