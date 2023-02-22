Экс-игрок «Уфы» Родригес: в Москве сказали: «Отель только для русских». Спал в аэропорту
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Бывший португальский полузащитник футбольного клуба «Уфа» Тьяго Родригес рассказал, как пытался покинуть Россию в прошлом году, заявив, что ему пришлось ночевать в аэропорту из-за того, что его не пустили в гостиницу.
«Когда я в прошлом году хотел уехать из России, меня не приняли в гостинице в Москве. Мне сказали: «Отель только для русских». Пришлось спать в аэропорту», — приводит слова Родригеса Expresso.
Родригес подписал контракт с «Уфой» в феврале 2022 года, однако уже в апреле того же года принял решение покинуть клуб. Всего за российскую команду португальский полузащитник сыграл четыре матча в рамках РПЛ, в которых не отметился ни одним результативным действием, проведя на поле в общей сложности около 300 минут.
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