Тен Хаг: Гави и Педри — важны для «Барселоны», но там есть игроки, способные их заменить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии своих игроков в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной», а также прокомментировал отсутствие в заявке каталонцев травмированных полузащитников Гави и Педри.
«Впереди ещё тренировка, но я ожидаю, что Гарри Магуайр и Антони будут доступны на матч. Антони Марсьяль не сможет сыграть, он ещё не приступил к тренировкам с командой. Будем ли мы играть по-другому? Всё будет видно на поле в завтрашнем матче. Конечно, у нас есть идея, но мы не можем сказать об этом сейчас.
Как будет играть Хави без травмированных Педри и Гави? Я не знаю, о чём думает Хави. Очевидно, что Гави и Педри — отличные игроки. Несмотря на то что они очень молоды, они оказывают положительное влияние на игру «Барселоны». Но у команды большая глубина состава, у них есть игроки, которые смогут их заменить», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
- 22 февраля 2023
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