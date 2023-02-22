«Ростов» — «Урал»: гости ведут в счёте по итогу первого тайма

Сегодня, 22 февраля, проходит первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Ростов» принимает «Урал». Команды встречаются на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный гол в первом тайме был забит на шестой минуте, когда нападающий «Урала» Алексей Каштанов реализовал 11-метровый удар. После этого встреча прошла практически в равной борьбе, но именно команда из Екатеринбурга была близка к тому, чтобы забить ещё один мяч.

«Урал» является победителем группы D. Команда Виктора Гончаренко опередила такие команды, как ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи». Подопечные Валерия Карпина в квартете С уступили первую строчку московскому «Динамо», но обошли «Ахмат» и «Оренбург».