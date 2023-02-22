«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). Встреча пройдёт сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Кузьмичёв, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелёшин.
«Локомотив» смог выйти в плей-офф Пути РПЛ, заняв второе место в группе с «Краснодаром», «Пари Нижний Новгород» и «Химками». «Спартак» выиграл группу с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Факелом». Ответная встреча между железнодорожниками и красно-белыми пройдёт 27 февраля.
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