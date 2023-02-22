«Мы готовы к этому вызову». Варан — о матче «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» в 1/16 ЛЕ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:2), а также высказался о предстоящей ответной встрече между командами.
«Думаю, что первая игра с «Барселоной» была очень хорошей, на высшем уровне: две атакующие команды, которые хотят прессинговать по всему полю. Мы достигли хорошего результата для себя. Очевидно, что в первом тайме мы могли забить, возможно, больше мячей, но в целом мы показали характер и индивидуальность, что очень важно.
Во второй игре мы знаем, как хотим играть: терпеливо, дисциплинированно и с верой в то, что мы делаем. Я думаю, что у нас хорошая команда, и мы готовы к этому вызову», — приводит слова Варана официальный сайт «красных дьяволов».
Лионель Месси прилетел в Барселону
- 22 февраля 2023
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:17
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:38
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:40