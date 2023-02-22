Варан: «МЮ» сильно вырос как команда. Следующий этап — обыгрывать клубы вроде «Барселоны»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мнением о росте команды в последний месяц, а также о важности матча с «Барселоной» в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится завтра, 23 февраля, начало — в 23:00 мск.

«Думаю, что за последний месяц мы сильно выросли как команда, и следующий этап — побеждать такие команды, как «Барселона». Это одновременно и отличный вызов, и большая возможность. Мы играем более уверенно, и завтра атмосфера будет наэлектризованной, поэтому нам придётся управлять своими эмоциями, сохраняя спокойствие и веру.

Очевидно, что им завтра будет не хватать Педри и Гави. Но у «Барселоны» большой состав, и они могут найти им замену. Мы должны быть готовы, что против нас выйдут мотивированные игроки. Мы должны сыграть так же, как в первом матче, или даже лучше, чтобы пройти в следующий раунд», — приводит слова Варана официальный сайт манкунианцев.

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