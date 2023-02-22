Стало известно, как Квинси Промес тренировался отдельно от «Спартака» в Москве

Стало известно, как нападающий Квинси Промес поддерживал форму в Москве, пока «Спартак» проводил сборы в ОАЭ и Турции. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«После того как стало ясно, что Квинси точно не летит со «Спартаком» на сборы, клуб отправил голландца тренироваться с молодёжной командой. Со вторым составом Промес работал около 10 дней. После этого он перешёл на индивидуальную работу с одним из тренеров «Спартака», с которым, например, поддерживал форму Кейта Бальде во время дисквалификации.
Индивидуальные тренировки полузащитника были направлены на физику, а нагрузки были идентичны тем, которые получали игроки основной команды на сборах. Программа составлялась тренерским штабом, а показатели Квинси ежедневно направлялись тренерам для изучения.
Промесу почти ежедневно присылали видеозаписи с тренировок команды. Тренерский штаб «Спартака» по видеосвязи связывался с игроком для объяснения тактических нюансов. Теории для голландца проводились ежедневно», — сообщил источник «Чемпионата».
- 22 февраля 2023
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