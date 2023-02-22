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Тьерри Анри назвал самую структурированную команду Лиги 1 в текущем сезоне

Тьерри Анри назвал самую структурированную команду Лиги 1 в текущем сезоне
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Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри оценил выступления текущего состава монегасков, заявив, что команда из княжества является самой структурированной во французской Лиге 1 в текущем сезоне.

«По моему мнению, «Монако» — это самая структурированная команда, самая сбалансированная в нашей лиге на данный момент. Когда вы наблюдаете за игроками, то вы понимаете, что у них нет никаких проблем. Они знают, что должны делать. Они все прилагают одинаковые усилия. Мы должны отдать должно тренеру», — приводит слова Анри RTBF со ссылкой на Prime Video.

«Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице Лиги 1 в текущем сезоне, набрав после 24 сыгранных матчей 50 очков. Монегаски отстают от лидирующего «ПСЖ» на семь очков.

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