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Гендиректор «Спартака» Мележиков поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Гендиректор «Спартака» Мележиков поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о предстоящем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, начало — в 20:00 по московскому времени.

«Настрой как всегда боевой. Какие могут быть ожидания перед игрой? Я когда-то отвечал, что ожидаем плохого? Всегда настраиваемся на хорошее. Дзюба в составе соперника? Здорово», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Встреча между командами пройдёт в Москве на «РЖД Арене». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ответная игра состоится 27 февраля, начало — в 20:00 мск.

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