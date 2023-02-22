«Спартак» выйдет на матч с «Локомотивом» без легионеров на поле
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«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). Встреча пройдёт сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В основной состав гостей попали 11 россиян.
Напомним, в основе красно-белых выйдут Александр Максименко, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Павел Мелёшин.
В матче Российской Премьер-Лиги с «Химками» в составе команды Гильермо Абаскаля вышли десять россиян и один легионер — им был Шамар Николсон. Тогда игра завершилась со счётом 5:0 в пользу московского клуба.
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