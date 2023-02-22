Зуев: до перехода следил за «Крыльями», здесь много моих знакомых

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев прокомментировал своё возвращение в Самару, где он уже выступал в 2017 году.

«Эмоции от перехода самые положительные. С 2017 года я стал опытнее, команда стала более играющей, город тоже похорошел. Конечно, до перехода следил за «Крыльями», здесь много моих знакомых. Коллектив показывает комбинационный атакующий футбол. С тренером обсудили мою позицию на поле, его требования я понял», — сказал игрок в эфире клубного канала.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зуев принял участие в 14 матчах в составе «Химок», не сумев отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1 млн.

«Крылья Советов» после 17 туров РПЛ занимают 11-ю позицию, имея в активе 20 очков.