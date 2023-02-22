Зуев: до перехода следил за «Крыльями», здесь много моих знакомых
Поделиться
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев прокомментировал своё возвращение в Самару, где он уже выступал в 2017 году.
«Эмоции от перехода самые положительные. С 2017 года я стал опытнее, команда стала более играющей, город тоже похорошел. Конечно, до перехода следил за «Крыльями», здесь много моих знакомых. Коллектив показывает комбинационный атакующий футбол. С тренером обсудили мою позицию на поле, его требования я понял», — сказал игрок в эфире клубного канала.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зуев принял участие в 14 матчах в составе «Химок», не сумев отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1 млн.
«Крылья Советов» после 17 туров РПЛ занимают 11-ю позицию, имея в активе 20 очков.
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:17
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:38
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:19
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
18:00
Партнерский контент