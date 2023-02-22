Агент Забитцера: в «Манчестер Юнайтед» мы снова видим Марселя времён «Лейпцига»

Футбольный агент Роджер Виттманн, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Марселя Забитцера, поделился мнением о своём подопечном. Напомним, австриец выступает за «красных дьяволов» в аренде, а права на него принадлежат «Баварии».
«Марсель — великолепный игрок. Меня совсем не удивляет, что он так быстро адаптировался. Если у вас такой же опыт, как у Марселя, будь то в Лиге чемпионов или в более чем 60 международных матчах, вам не потребуется много времени, чтобы сориентироваться в другом клубе и лиге.
Он любит эту английскую твёрдость! С самого начала было ясно, что Премьер-лига отлично подходит для него. Он агрессивный игрок. Он проявляет здесь свои лучшие качества.
В «Манчестер Юнайтед» мы снова видим Марселя времён «Лейпцига». Я очень рад за него. Что будет летом? Посмотрим, когда придёт время», — приводит слова Виттманна Sport1.
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