«Локомотив» — «Спартак»: Пруцев открыл счёт в матче
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Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев открыл счёт в проходящем в эти минуты четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом» (1:0).
Пруцев нанёс мощный удар из-за пределов штрафной площади на 16-й минуте, поразив ворота Ильи Лантратова.
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» смог выйти в плей-офф Пути РПЛ, заняв второе место в группе с «Краснодаром», «Пари Нижний Новгород» и «Химками». «Спартак» выиграл группу с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Факелом». Ответная встреча между железнодорожниками и красно-белыми пройдёт 27 февраля.
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