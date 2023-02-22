«Локомотив» — «Спартак»: Пруцев открыл счёт в матче

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев открыл счёт в проходящем в эти минуты четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом» (1:0).

Пруцев нанёс мощный удар из-за пределов штрафной площади на 16-й минуте, поразив ворота Ильи Лантратова.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» смог выйти в плей-офф Пути РПЛ, заняв второе место в группе с «Краснодаром», «Пари Нижний Новгород» и «Химками». «Спартак» выиграл группу с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Факелом». Ответная встреча между железнодорожниками и красно-белыми пройдёт 27 февраля.