Кан: «Бавария» готова внести ясность в гонке за титул, и начнётся это с матча с «Унионом»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о позиции мюнхенского клуба на данном этапе сезона, а также высказался о следующем сопернике команды в Бундеслиге — «Унионе», который является одним из претендентов на титул. Матч между командами состоится в воскресенье, 26 февраля, начало — в 19:30 мск.

«Сейчас мы находимся в решающей фазе сезона — конечно, нашей целью должно быть постоянное достижение наилучших результатов. Нет никаких сомнений в том, что у нас есть качество для завоевания больших титулов. Речь всегда идёт о полной готовности, желании и в то же время определённой лёгкости. Если мы проявим эти качества на поле, то будем непобедимы. Наши выступления в Лиге чемпионов были последовательными, но в Бундеслиге это было не так.

Из-за того, что мы потеряли слишком много очков, гонка за титул на данный момент стала очень захватывающей. Хотя многие люди, несомненно, будут рады этому, мы в «Баварии» хотим как можно скорее внести ясность в борьбе за титул — и это начнётся с игры с «Унионом». У этой команды всё отлично, они работали последовательно в течение многих лет, и именно поэтому они находятся на такой высокой позиции», — приводит слова Кана Bayern&Germany.

Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на трибунах стадиона