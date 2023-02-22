Гончаренко: мы были чуть более опасными у ворот «Ростова»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в рамках 1/4 финала Кубка России с «Ростовом» (1:1).

«Много было борьбы, желания. Наверное, мы были чуть более опасными у ворот соперника. Поострее действовали. Особенно мне понравилась наша реакция, когда «Ростов» сравнял счёт. Мы нашли в себе силы сыграть более активно, поддавить соперника, выжать моменты. Но в концовке нас выручил Помазун. В целом закономерный счёт, но мы были чуть острее в атаках.

Конечно, была достаточно длительная пауза. Три месяца – это очень много. Понятия зимний, весенний или летний футбол должны исчезать. И мы, и «Ростов» работали в комфортных условиях в Эмиратах, имели достаточно качественные спарринги. Единственное, условия отличаются полями. Понятно, что у нас иные погодные условия, сейчас на поле другая трава. И игра смотрится иной, в ней больше подборов и длинных передач», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.