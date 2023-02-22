Гончаренко: мы были чуть более опасными у ворот «Ростова»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в рамках 1/4 финала Кубка России с «Ростовом» (1:1).
«Много было борьбы, желания. Наверное, мы были чуть более опасными у ворот соперника. Поострее действовали. Особенно мне понравилась наша реакция, когда «Ростов» сравнял счёт. Мы нашли в себе силы сыграть более активно, поддавить соперника, выжать моменты. Но в концовке нас выручил Помазун. В целом закономерный счёт, но мы были чуть острее в атаках.
Конечно, была достаточно длительная пауза. Три месяца – это очень много. Понятия зимний, весенний или летний футбол должны исчезать. И мы, и «Ростов» работали в комфортных условиях в Эмиратах, имели достаточно качественные спарринги. Единственное, условия отличаются полями. Понятно, что у нас иные погодные условия, сейчас на поле другая трава. И игра смотрится иной, в ней больше подборов и длинных передач», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.
- 22 февраля 2023
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:23
-
21:19
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:41
-
20:38
-
20:25
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:17