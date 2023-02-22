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Защитник «ПСЖ» Хакими назвал троих нападающих, против которых ему тяжелее всего играть

Защитник «ПСЖ» Хакими назвал троих нападающих, против которых ему тяжелее всего играть
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Защитник французского «ПСЖ» Ашраф Хакими назвал троих нападающих, против которых ему тяжелее всего приходилось играть. Марокканский футболист назвал своего одноклубника Килиана Мбаппе, игрока мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана и звезду мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Самые сильные нападающие, против которых я играл? Килиан. Кингсли Коман, я много раз играл против него. Он доставлял мне немало хлопот. А также Винисиус, он часто идёт в дриблинг, так что с ним нужно быть очень осторожным», — приводит слова Хакими «твиттер» Prime Video Sport France.

Мбаппе забил 27 голов и сделал шесть результативных передач в 28 сыгранных матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне. Коман отличился пять раз и пять раз помогал забить партнёрам в 21 игре за «Баварию». В 35 матчах за «Реал» Винисиус забил 18 голов и отдал девять голевых пасов.

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