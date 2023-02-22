Защитник «ПСЖ» Хакими назвал троих нападающих, против которых ему тяжелее всего играть

Защитник французского «ПСЖ» Ашраф Хакими назвал троих нападающих, против которых ему тяжелее всего приходилось играть. Марокканский футболист назвал своего одноклубника Килиана Мбаппе, игрока мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана и звезду мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Самые сильные нападающие, против которых я играл? Килиан. Кингсли Коман, я много раз играл против него. Он доставлял мне немало хлопот. А также Винисиус, он часто идёт в дриблинг, так что с ним нужно быть очень осторожным», — приводит слова Хакими «твиттер» Prime Video Sport France.
Мбаппе забил 27 голов и сделал шесть результативных передач в 28 сыгранных матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне. Коман отличился пять раз и пять раз помогал забить партнёрам в 21 игре за «Баварию». В 35 матчах за «Реал» Винисиус забил 18 голов и отдал девять голевых пасов.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»
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