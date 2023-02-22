Умаев перешёл из «Ахмата» в «Актобе»
Поделиться
Нападающий «Ахмата» Идрис Умаев перешёл в казахстанский клуб «Актобе» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба. Первую часть чемпионата Умаев провёл в «Енисее». В составе красноярского клуба в 10 матчах он отметился одним забитым мячом.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги форвард ни разу не появлялся на поле, однако пять раз был заявлен на матчи. В позапрошлом первенстве он принял участие в 11 играх, в двух из которых появлялся на поле в стартовом составе.
«Ахмат» занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге. «Енисей» располагается на четвёртой строчке в Первой лиге. Сейчас в казахстанской Премьер-лиге межсезонье. По итогам прошлого первенства «Актобе» занял второе место.
Новость по темеНападающий «Ахмата» Умаев перешёл в «Енисей»
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:23
-
21:19
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:41
-
20:38
-
20:25
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:17
Партнерский контент