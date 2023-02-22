Умаев перешёл из «Ахмата» в «Актобе»

Нападающий «Ахмата» Идрис Умаев перешёл в казахстанский клуб «Актобе» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба. Первую часть чемпионата Умаев провёл в «Енисее». В составе красноярского клуба в 10 матчах он отметился одним забитым мячом.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги форвард ни разу не появлялся на поле, однако пять раз был заявлен на матчи. В позапрошлом первенстве он принял участие в 11 играх, в двух из которых появлялся на поле в стартовом составе.

«Ахмат» занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге. «Енисей» располагается на четвёртой строчке в Первой лиге. Сейчас в казахстанской Премьер-лиге межсезонье. По итогам прошлого первенства «Актобе» занял второе место.