Никита Ковальчук: с девочками работать — удовольствие. Женский тренер — это привилегия

Известный блогер Никита Ковальчук, ранее работавший тренером женской футбольной команды «Метта» в Латвии, рассказал об особенностях работы с женским коллективом, отметив, что считает это привилегией.
«С точки зрения тренировочного процесса разницы между девочками и мальчиками нет. Исключительно разница в психологии. Видимо, это одна из моих сильных сторон. Так говорят, во всяком случае. Но это и подтверждается результатами работы.
С девочками работать — одно удовольствие. Женский тренер — это привилегия. Если вам удастся выстроить систему, выстроить отношения, если вы относитесь к ним серьёзно и с уважением, а женский футбол не воспринимаете как ссылку или каторгу, как многие, к сожалению, так думающие, то вы получите очень благодарных учеников, которые будут стараться и впитывать все ваши идеи», — приводит слова Ковальчука Vprognoze.ru.
- 22 февраля 2023
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