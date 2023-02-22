Дмитрий Сычёв: пока непонятно, во что играет «Локомотив»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил игру железнодорожников в матче Кубка России со «Спартаком» (0:1, идёт второй тайм).
«К сожалению, пока не такой яркий первый тайм и по счёту, и по игре. Особых новшеств я не увидел. Видно, что «Спартак» играет в свою игру, а «Локомотив» пока непонятно, во что играет.
«Спартак» владеет преимуществом. В такой игре тяжело проявить свои лучшие качества. Вопрос: смогут ли они сейчас сравнять, как поменяется игра. В любом случае сейчас будет игра по счёту. Это первая игра, погодные условия непростые, поэтому посмотрим», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова.
- 22 февраля 2023
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