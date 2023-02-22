Дмитрий Сычёв оценил назначение Михаила Галактионова главным тренером «Локомотива»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о назначении российского специалиста Михаила Галактионова на должность главного тренера железнодорожников. Напомним, ранее Галактионов возглавлял «Пари Нижний Новгород».
«Наше дело — только реагировать, а руководство решает. Посмотрим. Наверное, выбор делался исходя из определённых вещей — в клубе верят в Галактионова. Болеем за «Локомотив» и тоже верим, что клуб выберется из тяжёлой ситуации», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сейчас проходит первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Локомотив» играет со «Спартаком». По итогам первого тайма красно-белые ведут в счёте 1:0, единственный гол забил Данил Пруцев.
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