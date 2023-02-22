«Локомотив» — «Спартак»: Промес вышел на замену во втором тайме

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес вышел на замену во втором тайме проходящего в эти минуты четвертьфинального матча Фонбет Кубка России с «Локомотивом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Промес появился на поле во втором тайме, заменив на 59-й минуте Павла Мелёшина. Отметим, что нидерландский форвард пропустил все этапы зимних тренировочных сборов московского «Спартака». Матч с «Локомотивом» — первый для красно-белых после зимнего перерыва.

«Локомотив» смог выйти в плей-офф пути РПЛ, заняв второе место в группе с «Краснодаром», «Пари Нижний Новгород» и «Химками». «Спартак» выиграл группу с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Факелом». Ответная встреча между железнодорожниками и красно-белыми пройдёт 27 февраля.