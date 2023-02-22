Сычёв: верю, что амбиции и опыт Дзюбы помогут «Локомотиву» выйти из тяжёлой ситуации

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает, что форвард Артём Дзюба, который пополнил состав «Локомотива» в феврале, может помочь железнодорожникам выйти из тяжёлой турнирной ситуации.

«У меня сдержанный оптимизм. Верю, что амбиции, профессионализм и опыт Дзюбы помогут «Локомотиву» выйти из тяжёлой ситуации», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сейчас проходит первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Локомотив» играет со «Спартаком». По итогам первого тайма красно-белые ведут в счёте 1:0. Счёт в матче был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова.