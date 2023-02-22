Сычёв: верю, что амбиции и опыт Дзюбы помогут «Локомотиву» выйти из тяжёлой ситуации

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает, что форвард Артём Дзюба, который пополнил состав «Локомотива» в феврале, может помочь железнодорожникам выйти из тяжёлой турнирной ситуации.
«У меня сдержанный оптимизм. Верю, что амбиции, профессионализм и опыт Дзюбы помогут «Локомотиву» выйти из тяжёлой ситуации», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сейчас проходит первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Локомотив» играет со «Спартаком». По итогам первого тайма красно-белые ведут в счёте 1:0. Счёт в матче был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова.
- 22 февраля 2023
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:23
-
21:19
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:41
-
20:38
-
20:25
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:17