Фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча «Локомотив» — «Спартак»

Московские болельщики оскорбляли нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу во время матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком». В конце первого и в начале второго таймов на «РЖД Арене» звучали оскорбительные речёвки в отношении новичка железнодорожников.

Футболист дебютировал за красно-зелёных в сегодняшнем противостоянии. Он перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам первого тайма красно-белые ведут в счёте 1:0. Счёт в матче был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова.