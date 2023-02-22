«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала ЛЧ

Сегодня, 22 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион». Стартовый свисток главного арбитра матча Сердара Гёзюбююка прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«РБ Лейпциг»: Бласвих — Хальстенберг, Гвардиол, Орбан, Клостерман — Лаймер, Шлагер, Собослаи, Форбсерг — Вернер, А. Силва.
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уолкер, Аканджи, Диаш, Аке — Родри, Гюндоган, Б. Силва, Марез, Грилиш — Холанд.
«Манчестер Сити» является победителем группы G. Подопечные Хосепа Гвардиолы смогли обойти в таблице дортмундскую «Боруссию», «Севилью» и «Копенгаген». «РБ Лейпциг» занял вторую строчку квартета F, уступив главенство мадридскому «Реалу», но обойдя по очкам «Шахтёр» и «Селтик».
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