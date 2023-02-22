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«Интер» — «Порту»: стартовые составы команд на первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов

«Интер» — «Порту»: стартовые составы команд на первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 22 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» примет «Порту». Встреча пройдёт на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Стартовый свисток главного арбитра встречи Уроша Стойковича прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Онана — Бастони, Ачерби, Шкриньяр — Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан — Мартинес, Джеко.

«Порту»: Кошта — Мариу, Пепе, Маркано, Занузи, Отавио, Урибе, Груич, Галено — Пепе, Тареми.

«Порту» является победителем группы В. Португальская команда обошла в таблице «Брюгге», «Байер» и мадридский «Атлетико». «Интер» занял второе место в квартете С. Итальянцы уступили лидерство «Баварии», но обошли «Барселону» и «Викторию Пльзень».

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