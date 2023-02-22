Президент РПЛ: хочу обратиться ко всем болельщикам, чтобы они оформили Fan ID

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев после окончания матча 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» призвал российских болельщиков оформить Fan ID.

«Футбол — огонь! Шикарный матч, шикарная обстановка. Отличный матч. Порадовало количество фанатов на трибунах. Мы видим, что с ними и без — разные истории. Надеюсь, что в РПЛ, несмотря на Fan ID, будет так же.

Хочу обратиться к болельщикам, чтобы они забыли все обиды, оформили Fan ID, потому что футбол для болельщиков. Без них совсем не то — мы это видим», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» смог выйти в плей-офф Пути РПЛ, заняв второе место в группе с «Краснодаром», «Пари Нижний Новгород» и «Химками». «Спартак» выиграл группу с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Факелом». Ответная встреча между железнодорожниками и красно-белыми пройдёт 27 февраля.