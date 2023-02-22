Президент РПЛ оценил игру Артёма Дзюбы в дебютном матче за «Локомотив»

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил игру нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче четвертьфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Дзюба вернулся, дважды чуть не забил. Меня впечатлила игра всех. Возвращение Артёма — здорово, он большой мастер, которому есть что доказывать. Со штангой ему не повезло», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч со «Спартаком» стал для Дзюбы дебютным в составе «Локомотива». 34-летний нападающий присоединился к железнодорожникам в зимнее трансферное окно. В игре с красно-белыми Дзюба имел несколько возможностей поразить ворота гостей, однако один раз попал в штангу, а в другом моменте пробил выше ворот.