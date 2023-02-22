Президент РПЛ оценил игру Артёма Дзюбы в дебютном матче за «Локомотив»
Поделиться
Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил игру нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче четвертьфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).
«Дзюба вернулся, дважды чуть не забил. Меня впечатлила игра всех. Возвращение Артёма — здорово, он большой мастер, которому есть что доказывать. Со штангой ему не повезло», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч со «Спартаком» стал для Дзюбы дебютным в составе «Локомотива». 34-летний нападающий присоединился к железнодорожникам в зимнее трансферное окно. В игре с красно-белыми Дзюба имел несколько возможностей поразить ворота гостей, однако один раз попал в штангу, а в другом моменте пробил выше ворот.
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
23:17
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:32
-
22:27
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:18
-
22:12
-
22:11
-
22:03
-
22:01
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:25
Партнерский контент