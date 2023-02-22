Президент РПЛ Алаев рассказал о повестке общего собрания, которое пройдёт 28 февраля

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев после окончания первой встречи 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0) рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на общем собрании, первая часть которого пройдёт 28 февраля, а вторая 20 марта.
«Общее собрание будет состоять из двух частей. 28 февраля собрание будет в режиме ВКС. Мы хотим финализировать решение об обязательном общении от одного до трёх игроков в микст-зоне. А 20 марта мы соберёмся очно, есть вопросы стратегического характера. Хочется пообщаться с руководителями клубов», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня возобновился российский футбольный сезон. Помимо матча между «Спартаком» и «Локомотивом», также состоялась встреча между «Ростовом» и «Уралом» в рамках Фонбет Кубка России, которая завершилась вничью — 1:1.
- 22 февраля 2023
-
23:17
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:32
-
22:27
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:18
-
22:12
-
22:11
-
22:03
-
22:01
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:25