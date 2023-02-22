Глава РПЛ Алаев: погода на матче «Локо» — «Спартак»? Команды такой игрой всех разогрели

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что матч 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» могли перенести после первого температурного контроля.

«После первого прогноза были опасения, что матч перенесут. Но в итоге всё нормально. Такой игрой точно разогрели всех, не помешало вообще.

Я уверен, что сейчас есть две тенденции: судьи будут более активными участниками процесса, будут комментировать свои решения в лайв режиме. К этому придёт. А второе — упрощённый VAR в низших лигах. Обе тенденции будут развиваться», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответная встреча между железнодорожниками и красно-белыми пройдёт 27 февраля на стадионе «Спартака».