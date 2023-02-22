Алаев: качество полей удовлетворительное для такого времени года. Реалии, какие есть
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев порассуждал о возможности строительства новых стадионов с раздвижной крышей.
«Сейчас не то время, чтобы говорить о стадионах с крышей. Не думаю, что это сейчас реально. Реалии такие, какие есть.
Думаю, что качество полей удовлетворительное для такого времени года. Думаю, к старту сезона РПЛ доведём всё до ума», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Отметим, что матч Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком», который прошёл сегодня, 22 февраля, был под угрозой срыва из-за низкой температуры воздуха в Москве. Перед началом игры контрольные замеры показывали минус 11 градусов. Матч мог быть отменён при температуре в минус 15.
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