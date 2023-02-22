Наиль Умяров предположил, когда вернётся в строй после травмы
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос, когда он сможет вновь вернуться в состав красно-белых после травмы, полученной в октябре 2022 года после встречи с «Химками».
«Когда выйду на поле? Если бы я знал конкретную дату, то я бы вам сказал. Надеюсь, что в марте», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня прошла встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором победу одержали красно-белые со счётом 1:0 (единственный мяч забил полузащитник Данил Пруцев). Ответная игра состоится в понедельник, 27 февраля, начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
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