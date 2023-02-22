«Комплименты отвлекают». Абаскаль высказался о похвале от журналистов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как относится к похвале, в том числе от журналистов, а также поделился эмоциями от игры своих подопечных в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом» (1:0).

«Когда мне было 18 лет, я уже несколько лет был под самодавлением: когда ты попадаешь в академию «Барселоны», то со всех сторон на тебя летит похвала, потому что это большой клуб и от тебя ждут многого. На своём опыте скажу, что комплименты отвлекают. Лучше их не воспринимать. Так бывает, что у тебя всё получается и всё замечательно, а в другой день ничего не выходит. Я стараюсь довести свой урок до команды, что все комплименты обманчивы: сегодня мы хороши, а завтра мы проиграем, и всё поменяется.

Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды: с каким желанием и настроем они сегодня вышли, сделало меня счастливым», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.