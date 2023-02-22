Михаил Галактионов высказался о поражении «Локомотива» от «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (0:1) в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), а также рассказал о стиле игры своих подопечных.
«Ни в одном из интервью мы не говорили, что команда будет играть в атакующий футбол. Стоит быть внимательнее к цитатам. Что касается развития голевых моментов, то неважно, кто этим занимается: молодой игрок или взрослый Дзюба.
Что у нас не получилось всё задуманное в первом тайме – это факт. К сожалению, играли очень низко, недостаточно активно и агрессивно. Но футболисты, которые вышли на замену, они усилили и освежили команду, и во втором тайме нам удалось перевернуть игру. Я сказал ребятам, что от этого нам и нужно отталкиваться.
Наш уровень готовности позволяет это делать с первых минут. Команда была в движении, заставила соперника ошибаться, но немного не хватило именно тактически, не физически. Мы абсолютно уверены, что команда прибавит и по качеству, и по уму», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 22 февраля 2023
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:32
-
22:27
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:18
-
22:12
-
22:11
-
22:03
-
22:01
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:29