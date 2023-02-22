Артём Дзюба: вызов для меня — найти ключ к каждому пацану в «Локомотиве»
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, как хочет наладить связи с другими игроками железнодорожников.
«У нас очень хороший тренер. Он хорошо взаимодействует с ребятами, коллектив потрясающий. Мне самому очень интересно — это такой вызов для меня, как психологической точки зрения найти коммуникацию и найти ключ к каждому пацану.
Говорить можно что угодно, но на футбольном поле нужно ещё показывать и доказывать, чтобы парни знали, что могут положиться на кого-то из старших. Мы сплав: у нас очень хорошие молодые ребята и повзрослее парни, которые в какой-то момент могут успокоить игру. Во всех видах спорта такое», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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