Артём Дзюба: вызов для меня — найти ключ к каждому пацану в «Локомотиве»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, как хочет наладить связи с другими игроками железнодорожников.

«У нас очень хороший тренер. Он хорошо взаимодействует с ребятами, коллектив потрясающий. Мне самому очень интересно — это такой вызов для меня, как психологической точки зрения найти коммуникацию и найти ключ к каждому пацану.

Говорить можно что угодно, но на футбольном поле нужно ещё показывать и доказывать, чтобы парни знали, что могут положиться на кого-то из старших. Мы сплав: у нас очень хорошие молодые ребята и повзрослее парни, которые в какой-то момент могут успокоить игру. Во всех видах спорта такое», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.