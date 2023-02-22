«Крылья Советов» выкупили арендованного у «Спартака» Владислава Шитова

Самарские «Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили о приобретении нападающего Владислава Шитова, который выступал за команду на правах аренды из московского «Спартака». Контракт с самарцами форвард подписал на три с половиной года.
Фото: ФК «Крылья Советов»
19-летний Шитов сыграл за самарскую команду 11 матчей в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами. Также нападающий провёл два матча в рамках Кубка России, однако не смог отметиться в них результативными действиями. В 2022 году Шитов стал победителем Кубка России в составе «Спартака».
«Крылья Советов» занимают 11-е место в РПЛ в текущем сезоне, набрав после 17 сыгранных матчей 20 очков. В первой игре после зимнего перерыва самарцы на выезде встретятся с московским «Динамо» 5 марта.
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