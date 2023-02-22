Джикия: расстроен ли, что не перенесли игру с «Локо»? Расстроен, что игры стоят 22 февраля
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Капитан и центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал условия игры с «Локомотивом» (1:0) в 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) в холодную погоду, а также ответил на вопрос, расстроен ли он решением не переносить матч на более позднюю дату.
«Холодно было? Это не ко мне вопрос, а к тем, кто составляет календарь и ставит игры на 22 февраля.
Расстроен ли, что не перенесли игру с «Локо»? Расстроен, что игры стоят 22 февраля», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Ответная встреча между команда состоится уже в понедельник, 27 февраля, начало — в 20:00 мск. Также в этот день пройдёт ответная игра между «Ростовом» и «Уралом», начало — в 17:00 мск (первый матч завершился вничью — 1:1).
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