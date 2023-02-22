Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных подвёл итоги матча со «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных подвёл итоги проигранного матча со «Спартаком» в Кубке России (0:1).

«Мы проиграли, но тем не менее игра идёт нам в актив. Видно, что команда есть и она способна решать поставленные задачи. У нынешнего «Локомотива» есть перспектива. Хочу поблагодарить всех футболистов, которые приняли участие в сегодняшней игре.

У нас получалось зажимать «Спартак» на своей половине поля. Напомню, что они являются лидерами чемпионата.

Не привык оценивать судейство — это дело специалистов. Гол не засчитали — факт. Нам нужно действовать так, чтобы иметь стопроцентную реализацию», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.