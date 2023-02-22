В «Локомотиве» оценили дебют Артёма Дзюбы
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал дебют нападающего Артёмы Дзюбы в составе железнодорожников в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) со «Спартаком» (0:1).
«Дебют Дзюбы? Думаю, все увидели, что Артём может достойно играть. Дзюба точно поможет «Локомотиву». Это топовый нападающий, который соответствует уровню РПЛ», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Единственный гол в матче забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев. Следующая игра между команда состоится в понедельник, 27 февраля, начало — в 20:00 мск. Также в этот день пройдёт ответный матч Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Уралом», начало — в 17:00 мск.
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