Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» рассказали, что агентские за Глушенкова и Пиняева составили 120 млн рублей

В «Локомотиве» рассказали, что агентские за Глушенкова и Пиняева составили 120 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных раскрыл сумму агентских платежей за переходы игроков «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.

«Агентские за Глушенкова и Пиняева составили 120 миллионов рублей. Информация о 200 миллионах является ложной. Я не считаю эту сумму вопиющей, потому что «Локомотив» получил двух топовых российских нападающих», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помог отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Всего за самарцев у Глушенкова 60 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт с «Локомотивом» рассчитан также на четыре сезона.

«Спартак» сыграл уникальным составом и победил. Но как же не повезло Дзюбе! «Спартак» сыграл уникальным составом и победил. Но как же не повезло Дзюбе!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023