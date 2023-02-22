В «Локомотиве» рассказали, что агентские за Глушенкова и Пиняева составили 120 млн рублей

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных раскрыл сумму агентских платежей за переходы игроков «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.
«Агентские за Глушенкова и Пиняева составили 120 миллионов рублей. Информация о 200 миллионах является ложной. Я не считаю эту сумму вопиющей, потому что «Локомотив» получил двух топовых российских нападающих», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помог отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Всего за самарцев у Глушенкова 60 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт с «Локомотивом» рассчитан также на четыре сезона.
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