В «Локомотиве» рассказали, что агентские за Глушенкова и Пиняева составили 120 млн рублей

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных раскрыл сумму агентских платежей за переходы игроков «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.

«Агентские за Глушенкова и Пиняева составили 120 миллионов рублей. Информация о 200 миллионах является ложной. Я не считаю эту сумму вопиющей, потому что «Локомотив» получил двух топовых российских нападающих», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помог отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Всего за самарцев у Глушенкова 60 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт с «Локомотивом» рассчитан также на четыре сезона.