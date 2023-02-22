Нагорных: стадион «Локо» до сих пор остаётся одним из самых удобных для просмотра футбола
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о стадионе «РЖД Арена», где сегодня, 22 февраля, состоялся первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) со «Спартаком» (0:1).
«Арена «Локомотива» — первый современный стадион в истории России. Он до сих пор остаётся одним из самых удобных для просмотра футбола», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ответная встреча Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Матч состоится в понедельник, 27 февраля, начало — в 20:00 мск. Также в этот день пройдёт ответная встреча между «Ростовом» и «Уралом», начало — в 17:00 по московскому времени.
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