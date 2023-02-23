Юрий Нагорных: дом «Локомотива» — в Черкизове. Переезд из «РЖД Арены» невозможен

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что переезд московского клуба из «РЖД Арены» невозможен.

«Мы будем улучшать условия для наших болельщиков. Что касается арены в Черкизове, здесь есть ряд вопросов, которые нужно решить. Но речи о полной перестройке стадиона не идёт.

На втором этаже нужно улучшать санитарно-бытовые условия. К тому же есть вопрос по защите от ветра — это всем известно, кто приходит на стадион. Есть целый ряд вопросов — всё решим в течение двух-трёх лет.

Дом «Локомотива» — в Черкизове. Переезд из «РЖД Арены» невозможен», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «РЖД» привлекут учёных-историков для определения точной даты основания клуба.