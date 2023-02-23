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Игрок «Химок» Камышев перешёл в «Родину»

Игрок «Химок» Камышев перешёл в «Родину»
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Полузащитник «Химок» Илья Камышев перешёл в московскую «Родину». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Спортсмен подписал контракт по схеме «1,5+1».

В текущем сезоне 25-летний футболист, выступая за «Химки», провёл восемь матчей в Российской Премьер-Лиге. Всего он провёл 28 игр в высшем российском дивизионе. Хавбек привлекался в молодёжные сборные России.

Также сегодня стало известно, что серебряный призёр чемпионата Латвии Александр Гапечкин пополнил команду Дмитрия Парфёнова. Клуб подписал двухлетний контракт с экс-защитником ульяновской «Волги».

В первой половине сезона-2022/2023 Гапечкин дебютировал в Первой лиге вместе с «Волгой», а также провёл несколько матчей за ульяновскую команду в Кубке России.

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