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«Интер» впервые за 13 лет выиграл три домашних матча Лиги чемпионов подряд

«Интер» впервые за 13 лет выиграл три домашних матча Лиги чемпионов подряд
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Миланский «Интер» сумел выиграть три домашних матча Лиги чемпионов подряд впервые с сезона-2009/2010. 22 февраля «Интер» оказался сильнее «Порту» со счётом 1:0.

Таким образом, «интер» одержал третью домашнюю победу подряд — ранее миланский клуб обыграл на домашнем стадионе в рамках группового этапа «Барселону» (1:0) и «Викторию Пльзень» (4:0).

В последний раз «нерадзурри» выигрывали три домашних матча кряду в сезоне-2009/2010 Лиги чемпионов. Тогда «Интер» в заключительном туре группового этапа в домашнем матче оказался сильнее казанского «Рубина» (2:0), а в плей-офф дома оказался сильнее «Челси» (3:1) в 1/8 финала, обыграл ЦСКА в четвертьфинале (1:0), а затем одержал и четвёртую победу подряд — над «Барселоной» в полуфинале (3:1).

В том сезоне «нерадзурри» выиграли трофей.

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